Популярная датская фитнес-модель показала себя полностью обнаженной

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Николь Дентодриа

Популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа произвела настоящий фурор на многотысячную армию поклонников в Instagram, выложив свои обнаженные снимки.

Девушка наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом.

Николь Дентодриа снялась обнаженной
Николь Дентодриа поразила голой фотосессии
Николь Дентодриа на пляже
Николь Дентодриа топлес
Николь Дентодриа в платье
Николь Дентодриа
Николь Дентодриа
Николь Дентодриа в черном белье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дентодриа собрала массу восторженных отзывов в интернете, снявшись в необычной откровенной фотосессии.

Спорстменка повторила легендарный постер времен Второй мировой войны "We Can Do It!", немного "модернизировав" его эротикой. В частности девушка перед съемками сняла плавки, полностью оголив бедра.