Знаменитая фитоняшка показала себя полностью обнаженной

Знаменитая венесуэльская фитнес-модель Ариана Джеймс в очередной раз порадовала свою многомиллионную армию поклонников провокационным снимком.

На странице спортсменки в Instagram появилось фото, на котором она позирует полностью обнаженной. На кадре, сделанном снизу-вверх ее грудь прикрыта руками, а голову от солнца прикрывает шляпа.

"Если жизнь отвернется от вас, хватайте ее за ягодицы", – пошутила Джеймс в подписи к снимку.

Напомним, что Ариана родилась в Венесуэле, но переехала в Колумбию, чтобы осуществить свою мечту и стать профессиональной моделью. Несмотря на это, в какой-то момент она решила сконцентрироваться на учебе в местном университете.

В 2013 году у Джеймс начали появляться определенные проблемы со здоровьем: девушка быстро уставала и страдала от недостатка энергии. Ей диагностировали гипотиреоз, который сильно замедляет обмен веществ, и посоветовали заняться спортом и вести здоровый образ жизни. Этот совет в корне изменил ее жизнь и позволил стать знаменитостью в сфере фитнес-моделинга.

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