Российская фитнес-модель снялась в прозрачной одежде без бюстгальтера

Знаменитая российская фитнес-модель Нина Сереброва поделилась с поклонниками крайне откровенной фотосессией на своей странице в Instagram.

В профиле спортсменки, на который подписались 3,1 миллиона человек, появилась серия снимков в прозрачной одежде. Стоит отметить, что во время съемки она позировала без бюстгальтера.

"Настроение, как у рок-звезды. Какая из пяти фотографий вам нравится больше?" – поинтересовалась Сереброва у фанатов.

Несмотря на заданный вопрос, большинство пользователей не смогли определиться с кадром, который вызвал у них наибольшую симпатию. Фитнес-модель засыпали комплиментами и написали, что хотели бы увидеть эти снимки без цензуры, предложив спортсменке завести аккаунт на сайте для взрослых под названием OnlyFans.

Отметим, что Сереброва родилась в российском городе Волжский, но переехала в белорусский Гомель после знакомства со своим нынешним мужем Павлом. Он помогает ей вести профиль в социальной сети и фотографирует ее в откровенных образах. Сейчас они живут в Майами.

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