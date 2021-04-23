Российская фитнес-модель снялась в прозрачной одежде без бюстгальтера

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
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Нина Сереброва

Знаменитая российская фитнес-модель Нина Сереброва поделилась с поклонниками крайне откровенной фотосессией на своей странице в Instagram.

В профиле спортсменки, на который подписались 3,1 миллиона человек, появилась серия снимков в прозрачной одежде. Стоит отметить, что во время съемки она позировала без бюстгальтера.

"Настроение, как у рок-звезды. Какая из пяти фотографий вам нравится больше?" – поинтересовалась Сереброва у фанатов.

Нина Сереброва выразительно смотрит в камеру
Нина Сереброва села на асфальт
Нина Сереброва похвасталась ягодицами
Нина Сереброва присела на колено
Нина Сереброва сняла куртку

Несмотря на заданный вопрос, большинство пользователей не смогли определиться с кадром, который вызвал у них наибольшую симпатию. Фитнес-модель засыпали комплиментами и написали, что хотели бы увидеть эти снимки без цензуры, предложив спортсменке завести аккаунт на сайте для взрослых под названием OnlyFans.

Пользователи хотели бы увидеть опубликованные снимки без цензуры
Нине Серебровой предложили зарегистрироваться на OnlyFans

Отметим, что Сереброва родилась в российском городе Волжский, но переехала в белорусский Гомель после знакомства со своим нынешним мужем Павлом. Он помогает ей вести профиль в социальной сети и фотографирует ее в откровенных образах. Сейчас они живут в Майами.

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