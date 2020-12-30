Знаменитая фитнес-модель выложила в Instagram интимное фото из ванны
Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова продолжает отдыхать от европейской зимы в жарком мексиканском Тулуме.
После серии своих фотографий топлес красотка решила подразнить свою 1,8-миллионную армию подписчиков интимным фото из ванной своего номера.
В кадре полностью обнаженная Люсия любуется красивым закатом.
В комментариях юзеры устроили настоящий пожар, завалив фитоняшку восторженными комментариями.
Напомним, что, до того как стать фитнес-моделью, Яворчекова профессионально занималась велоспортом. Жизнь спортсменки поменялась после предложения от одного из словацких журналов сняться обнаженной. Наибольшу популярность девушке принесли сьемки для журнала Playboy.
December 29, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яворчекова снялась в маленьком черном бикини, который с трудом вмещал ее грудь, и обратилась к своим подписчикам в Instagram.