Знаменитая фитнес-модель выложила в Instagram интимное фото из ванны

Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова продолжает отдыхать от европейской зимы в жарком мексиканском Тулуме.

После серии своих фотографий топлес красотка решила подразнить свою 1,8-миллионную армию подписчиков интимным фото из ванной своего номера.

В кадре полностью обнаженная Люсия любуется красивым закатом.

В комментариях юзеры устроили настоящий пожар, завалив фитоняшку восторженными комментариями.

Напомним, что, до того как стать фитнес-моделью, Яворчекова профессионально занималась велоспортом. Жизнь спортсменки поменялась после предложения от одного из словацких журналов сняться обнаженной. Наибольшу популярность девушке принесли сьемки для журнала Playboy.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яворчекова снялась в маленьком черном бикини, который с трудом вмещал ее грудь, и обратилась к своим подписчикам в Instagram.