Знаменитая фитнес-модель снялась полуобнаженной, приоткрыв грудь
Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова порадовала поклонников серией откровенных фото из старинного города Тулум в Мексике.
У себя в Instagram, на который подписались 1,8 млн человек, спортсменка позирует на пляже возле хижины. Сначала она снялась в одежде, а затем решила остаться топлес, прикрыв обнаженную грудь шляпой.
"Древняя энергия цивилизации Майя вместе с изобилием чудес природы создает фантастическую энергетику. Это Тулум", – подписала Яворчекова серию фотографий.
30-летняя Люсия пришла в модельный бизнес из велосипедного спорта, которым занималась, пока ей не предложили сняться для нескольких словацких журналов. Последние сомнения о будущей профессии исчезли, когда спортсменка получила шанс сняться для журнала Playboy.
Яворчекова постоянно поддерживает себя в форме, проводя много времени в тренажерном зале. Это связано с ее любовью ко спорту и спецификой фотосессий – в основном она позирует в бикини или же обнаженной.
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