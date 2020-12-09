Знаменитая фитнес-модель снялась полуобнаженной, приоткрыв грудь

Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова порадовала поклонников серией откровенных фото из старинного города Тулум в Мексике.

У себя в Instagram, на который подписались 1,8 млн человек, спортсменка позирует на пляже возле хижины. Сначала она снялась в одежде, а затем решила остаться топлес, прикрыв обнаженную грудь шляпой.

"Древняя энергия цивилизации Майя вместе с изобилием чудес природы создает фантастическую энергетику. Это Тулум", – подписала Яворчекова серию фотографий.

30-летняя Люсия пришла в модельный бизнес из велосипедного спорта, которым занималась, пока ей не предложили сняться для нескольких словацких журналов. Последние сомнения о будущей профессии исчезли, когда спортсменка получила шанс сняться для журнала Playboy.

Яворчекова постоянно поддерживает себя в форме, проводя много времени в тренажерном зале. Это связано с ее любовью ко спорту и спецификой фотосессий – в основном она позирует в бикини или же обнаженной.

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