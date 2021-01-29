Знаменитая фитнес-модель выложила необычное обнаженное фото с мужем

Знаменитая венесуэльская фитнес-модель Ариана Джеймс опубликовала необычный откровенный снимок с мужем в честь их годовщины.

Фото появилось в Instagram спортсменки, на который подписались более 2,5 миллионов человек. Возлюбленный девушки закинул ее на плечо, а она прикрыла его обнаженные ягодицы руками.

"Привет 2021-й. Поздравляю тебя с годовщиной, любовь всей моей жизни. С первого дня и навсегда", – подписала Джеймс снимок.

Ариана родилась в Венесуэле, но переехала в Колумбию, чтобы начать карьеру в сфере моделинга. В какой-то момент ей пришлось отказаться от этого занятия и сосредоточиться на учебе, но мечта о модельной карьере все же взяла верх. После нескольких лет тренировок и многочисленных попыток сделать себе имя Джеймс сумела добиться успеха.

В 2013 году она впервые опубликовала свои снимки в Instagram и быстро завоевала популярность. Сейчас в большинстве своих постов в социальной сети Ариана рекламирует энергетический напиток под названием Bang.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная фитнес-модель полностью обнаженной снялась в необычной фотосессии.