Известная фитнес-модель полностью обнаженной снялась в необычной фотосессии

Популярная польская фитнес-модель Кэрри Гофорт порадовала свою многотысячную армию подписчиков обнаженной фотосессией.

Необычности снимку придает поза спортсменки - девушка стоит вниз головой, упираясь в пол одной рукой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность фитоняшки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гофорт показала себя обнаженной в ванне.

Кроме того, полячка произвела неизгладимое впечатление на фанатов, опубликовав фото своей обнаженной тренировки на карантине.