Известная фитнес-модель полностью обнаженной снялась в необычной фотосессии
Популярная польская фитнес-модель Кэрри Гофорт порадовала свою многотысячную армию подписчиков обнаженной фотосессией.
Необычности снимку придает поза спортсменки - девушка стоит вниз головой, упираясь в пол одной рукой.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность фитоняшки.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гофорт показала себя обнаженной в ванне.
Кроме того, полячка произвела неизгладимое впечатление на фанатов, опубликовав фото своей обнаженной тренировки на карантине.