Известная фитнес-модель полностью обнаженной снялась в необычной фотосессии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,8 т.
Кэрри Гофорт

Популярная польская фитнес-модель Кэрри Гофорт порадовала свою многотысячную армию подписчиков обнаженной фотосессией.

Необычности снимку придает поза спортсменки - девушка стоит вниз головой, упираясь в пол одной рукой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность фитоняшки.

Кэрри Гофорт стоит на одной ноге
Кэрри Гофорт лежит на кровати
Кэрри Гофорт обнаженная
Кэрри Гофорт в постели
Кэрри Гофорт на турнире
Кэрри Гофорт топлес
Кэрри Гофорт
Кэрри Гофорт в тренажерном зале
Кэрри Гофорт
Кэрри Гофорт на фоне окна
Кэрри Гофорт без белья

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гофорт показала себя обнаженной в ванне.

Кроме того, полячка произвела неизгладимое впечатление на фанатов, опубликовав фото своей обнаженной тренировки на карантине.