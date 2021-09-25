Знаменитая фитнес-модель, ставшая жертвой хакеров, похвасталась пышным бюстом

Знаменитая фитнес-модель Энджи Варона привела в восторг поклонников, опубликовав провокационный снимок на своей странице в Instagram. На аккаунт спортсменки подписались 3,4 миллиона человек.

В профиле американки появились фотографии, на которых она позирует в расстегнутом халате без бюстгальтера, приоткрыв пышную грудь. В подписи к публикации, которая набрала более 200 тысяч лайков, Варона написала, что эти кадры были сделаны в маленьком итальянском городке Позитано.

Видео дня

Отметим, что популярность пришла к фитнес-модели при не самых приятных обстоятельствах. В 13-летнем возрасте она зарегистрировалась на сайте Photobucket. Этот ресурс позволяет хранить снимки и видео и конвертировать их в любой формат.

Когда Энджи было 14 лет, неизвестные хакеры взломали ее аккаунт и слили в сеть фотографию, на которой она позирует обнаженной. Так девушка вынужденно стала секс-символом Facebook, а сейчас продолжает радовать поклонников горячими кадрами.

На YouTube-канале betty0245 даже есть запись прямого эфира на канале ABC, на который юная Варона пришла вместе с родителями, чтобы обсудить нашумевший инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, подписчики знаменитой фитнес-модели Люсии Яворчековой назвали ее обнаженное тело произведением искусства.