Голое тело знаменитой фитнес-модели назвали произведением искусства. Фото 18+

Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова устроила эротический перфоманс у себя в Instagram, поразив свою многомиллионную армию подписчиков. Девушка снялась полностью обнаженной, подписав снимок стихами.

"Раздень меня полностью. Я буду обнаженная под луной, а звезды будут пылать под ногами. И на голом, безымянном теле я напишу: "Это лишь часть меня", – написала словачка.

В комментариях поклонники красотки устроили настоящий "пожар", сравнив ее тело с произведением искусства.

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В свое время Яворчекова профессионально занималась велоспортом, но ее жизнь сделала резкий поворот после первых откровенных съемок для словацких журналов в 2007 году.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки словацкой красавицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Люсия пришла на пляж полностью обнаженной и показала фото.