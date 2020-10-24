Знаменитая фитнес-модель снялась полностью обнаженной

Знаменитая Анита Херберт (девичья фамилия Сабо), которая является профессиональной спортсменкой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB), мотивирует поклонников, демонстрируя им свое стройное и накаченное тело.

У себя в Instagram, на который подписались 2,4 млн человек, Херберт опубликовала фотографию, на которой она позирует полностью обнаженной, прикрывшись полотенцем. Спортсменка спросила у фанатов, почему они занимаются фитнесом.

Херберт призналась, что занятия в тренажерном зале помогают ей быть лучшей версией себя как физически, так и психологически. Раньше она думала, что не сможет достичь успеха в жизни, но знакомство с фитнесом изменило всю ее жизнь. Теперь Анита уверена в себе, что помогает ей быть лучшей женой, наставницей и подругой.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фитнес-модель Рени Джюит случайно выложила в сеть свою эротику.