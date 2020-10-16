Знаменитая фитнес-модель случайно выложила в сеть свою эротику

Знаменитая американская фитнес-модель Рени Джюит попала в пикантную ситуацию в интернете, случайно в сторис выложив свое обнаженное фото.

Титулованная спортсменка собиралась показать "клубничку" своему мужу, но вместо этого, показала себя полностью без одежды полумиллиону подписчиков в Instagram.

Кадр моментально разлетелся по сети. Увидеть его можно по этой ссылке. Внимание! Контент предназначен для совершеннолетних!

Кроме того, OBOZREVATEL предлагает посмотреть на американку во время тренировок и позирования:

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая британская легкоатлетка Джоди Уильямс, завоевавшая в 2009 году два "золота" на чемпионате мира среди юниоров, лишилась своей домашней эротики.