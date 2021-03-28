Знаменитая фитнес-модель с 6-м размером груди снялась в прозрачном платье

Знаменитая американская фитнес-модель Саванна Сантос, обожающая эротические провокации, очаровала свою 2,7-миллионную армию подписчиков в Instagram, снявшись в прозрачном белье

33-летняя фитоняшка, которая славится пристрастием к пластическим операциям, и довела размер своего бюста до 6-го, выложила кадр у себя в аккаунте.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на этот и другие снимки спортсменки.

Отметим, что недавно Сантос поразила сеть своим соблазнительным нарядом с впечатляющим декольте.

Ранее Сантос устроила аттракцион невероятной щедрости для всех своих фоловеров, открыв свободный доступ к своим интимным фотографиям.