Знаменитая фитнес-модель с 6-м размером груди снялась в прозрачном платье
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Знаменитая американская фитнес-модель Саванна Сантос, обожающая эротические провокации, очаровала свою 2,7-миллионную армию подписчиков в Instagram, снявшись в прозрачном белье
33-летняя фитоняшка, которая славится пристрастием к пластическим операциям, и довела размер своего бюста до 6-го, выложила кадр у себя в аккаунте.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на этот и другие снимки спортсменки.
Отметим, что недавно Сантос поразила сеть своим соблазнительным нарядом с впечатляющим декольте.
Ранее Сантос устроила аттракцион невероятной щедрости для всех своих фоловеров, открыв свободный доступ к своим интимным фотографиям.