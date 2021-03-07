Знаменитая фитнес-модель с 6-м размером груди поразила глубиной декольте. Фотофакт

Знаменитая американская фитнес-модель Саванна Сантос впечатлила свою 2,7-миллионную армию подписчиков в Instagram, снявшись в откровенной фотосессии.

33-летняя фитоняшка, которая славится пристрастием к пластическим операциям, и довела размер своего бюста до 6-го, не стесняется делать провокационные фотографии

Недавно Сантос поразила сеть своим соблазнительным нарядом с впечатляющим декольте.

Ранее Сантос устроила аттракцион невероятной щедрости для всех своих фоловеров.

Фитоняшка открыла свободный доступ к своим интимным фотографиям, которые хранились на специализированном ресурсе onlyfans.com.