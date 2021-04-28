Знаменитая фитнес-модель устроила голую тренировку и выложила фото

Знаменитая американская фитнес-модель Стефани Мари порадовала своих подписчиков, выложив снимки с обнаженной тренировки.

28-летня уроженка калифорнийского городка Ирвайн сфотографировалась во время упражнений на спину, при этом на девушке были лишь маленькие плавки.

У фитоняшки около 1,8 млн подписчиков в Instagram, которые за несколько часов завалили ее восторженными комментариями.

Стоит отметить, что Мари известна своей любовью к раздеванию на публике.

Ранее девушка вызвала бурное обсуждение в социальных сетях своей моделью откровенного купальника. Такой наряд ее поклонники сразу же назвали "голым". Кроме того, в прошлом году муж ее сфотографировал обнаженной на кухне.