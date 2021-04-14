Знаменитая фитнес-модель полностью разделась, снявшись в "потрясающей фотосессии"

Знаменитая американская фитнес-модель Джейд Хани поразила свою 100-тысячную армию поклонников в Instagram снявшись в провокационной фотосессии.

Фитоняшка, которая известна своими выступлениями на различных региональных турнирах по бодибилдингу, полностью разделась перед камерой фотографа Джейми Александра.

Девушка попозировала абсолютно обнаженной, выливая на себя молоко. В комментариях юзеры не смогли сдержать эмоций, назвав фотосессию потрясающей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная фитнес-спортсменка из США Саванна Сантос, обожающая эротические провокации, очаровала свою 2,7-миллионную армию подписчиков в Instagram, снявшись в прозрачном белье.

33-летняя фитоняшка, которая славится пристрастием к пластическим операциям, и довела размер своего бюста до 6-го, выложила кадр у себя в аккаунте.