Знаменитая фитнес-модель полностью разделась, чтобы мотивировать поклонников

Американская фитнес-модель и тренер Елизабет Маршалл порадовала свою многотысячную армию поклонников, снявшись в обнаженной фотосесси.

Девушка выложила в Instagram откровенные снимки, чтобы мотивировать своих подписчиков заниматься спортом и следить за собой.

Для Маршалл фитнес был всегда важным приоритетом в жизни. Несколько лет назад спортсменка принимала участие в турнирах по бодибилдингу и фитнесу, однако поняла, что ей больше нравится тренерская работа.

Любимый слоган фитоняшки: "Плыви по течению, но никогда не сдавайся".

"Что бы вы ни делали, продолжайте пытаться, даже если у вас ничего не получится. Лучше попытаться и понять, что это не твое, чем не попытаться, и жалеть об этом всю жизнь", – говорит фитнес-тренер.

Ее главная цель – изменять жизнь людей в лучшую сторону, вдохновляя их оставаться в форме. Помимо фитнеса, она также любит путешествовать и исследовать разные места на планете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая польская фитнес-модель и тренер Вероника Белик пожаловалась, что Instagram удалил ее откровенный снимок.