Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной

Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова порадовала многомиллионную армию поклонников максимально откровенным снимком. Фотография, которая появилась у нее в Instagram, за сутки собрала почти 140 тысяч лайков.

В кадре спортсменка позирует полностью обнаженной. Ее пышная грудь прикрыта руками, лицо – волосами, а ноги сложены так, чтобы скрыть другие интимные места.

"Учи правила как профи, чтобы нарушать их как творческая личность", – подписала она фотографию.

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Снимок произвел сильное впечатление на пользователей, которые не стеснялись делать девушке комплименты в комментариях.

Отметим, что Яворчекова в юности занималась велосипедным спортом, но ее жизнь круто поменялась после первых откровенных съемок для словацких журналов в 2007 году. Люсия быстро вошла во вкус и поняла, что модельная деятельность открывает перед ней значительно больше возможностей. Сейчас на страницу Яворчековой в Instagram подписались 2,1 миллиона человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Люсия пришла на пляж полностью обнаженной и показала фото.