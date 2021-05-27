Знаменитая фитнес-модель вышла на пляж полностью обнаженной. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Люсия Яворчекова

Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова устроила эротический перфоманс на одном из пляжа мексиканского Тулума. Девушка полностью разделась, снявшись в откровенной фотосесии.

Снимки 31-летняя фитоняшка выложила у себя в Instagram, собрав сотни восторженных комментариев от более чем 2 миллионов подписчиков.

Люсия Яворчекова нежится на белом песке тропического пляжа
Люсия Яворчекова топлес
Люсия Яворчекова отметился обнаженной фотосессией
Люсия Яворчекова прикрыла грудь арбузом
Люсия Яворчекова снялась обнаженной
Люсия Яворчекова
Люсия Яворчекова на отдыхе
Люсия Яворчекова
Люсия Яворчекова
Люсия Яворчекова без купальника
Люсия Яворчекова голая в ванной
Люсия Яворчекова
Люсия Яворчекова
Люсия Яворчекова

Напомним, что до начала своей карьеры в фитнесе и модельном бизнесе словачка занималась велоспортом. Получив несколько предложений от мужских журналов, девушка решила изменить род деятельности.

Ранее Яворчекова прогулялась по дому полностью обнаженной, запечатлев свое "путешествие" на фото.

МексикаЛюсия Яворчекова