Знаменитая фитнес-модель вышла на пляж полностью обнаженной. Фотофакт

Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова устроила эротический перфоманс на одном из пляжа мексиканского Тулума. Девушка полностью разделась, снявшись в откровенной фотосесии.

Снимки 31-летняя фитоняшка выложила у себя в Instagram, собрав сотни восторженных комментариев от более чем 2 миллионов подписчиков.

Напомним, что до начала своей карьеры в фитнесе и модельном бизнесе словачка занималась велоспортом. Получив несколько предложений от мужских журналов, девушка решила изменить род деятельности.

Ранее Яворчекова прогулялась по дому полностью обнаженной, запечатлев свое "путешествие" на фото.