Знаменитая фитнес-модель похвасталась формами в соблазнительном видео

Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова в очередной раз привела фанатов в восторг, записав для них соблазнительное видео.

У себя в Instagram, на который подписались почти 2 миллиона человек, спортсменка опубликовала короткий ролик с музыкальным сопровождением. В нем она томно смотрит в камеру и как бы заигрывает с поклонниками в полупрозрачном боди, которое подчеркивает ее обворожительные формы.

"У нее было много недостатков и пороков", – подписала видео Люсия.

Фанаты Яворчековой не сдерживали свои эмоции в комментариях, признаваясь ей в любви и заявляя, что она является самой красивой девушкой, которую они когда-либо видели.

Напомним, что до начала своей карьеры в фитнесе и моделинге она занималась велоспортом, но решила изменить род деятельности после нескольких откровенных фотосессий для словацких журналов. Люсия поняла, что так она может постоянно держать себя в тонусе и зарабатывать большие деньги.

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