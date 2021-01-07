Знаменитая фитнес-модель снялась полностью обнаженной на пляже

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Алексис Рен

Американская фитнес-модель Алексис Рен подготовила роскошный подарок для 14-милионной армии своих подписчиков в Instagram.

24-летняя уроженка Санта-Моники попозировала для знаменитого итальянского фотографа Марко Главиано полностью обнаженной.

Девушка снялась на одном из местных пляжей без купальника, присыпав камешками интимные части тела. Под снимком фанаты девушки не смогли пройти мимо такой красоты, завалив ее восторженными комментариями.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть на эти и другие фотографии красотки.

Алексис Рен обнаженная в песке
Алексис Рен топлес
Алексис Рен без одежды
Алексис Рен в эротической фотосессии
Алексис Рен
Алексис Рен загорает
Алексис Рен на отдыхе
Алексис Рен на фоне моря

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Рен снялась полуобнаженной для знаменитого журнала.