Знаменитая фитнес-модель обнажила грудь в душе

Знаменитая фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников очередным откровенным снимком на своей странице в социальной сети.

У себя в Instagram, на который подписались 12,5 миллионов человек, американка опубликовала фотографию из душа. Спортсменка позирует топлес, прикрывая пышную грудь руками.

"Давайте посмотрим, не удалит ли Instagram и этот снимок, ведь он может быть слишком горяч для социальной сети. В любом случае, советую вам взглянуть на ссылку OnlyFans в описании моего профиля. Там вы найдете то, что вам нужно", – написала Чери, предложив фанатам воспользоваться сайтом, на котором она продает свой контент для взрослых.

В 20-летнем возрасте американка начала карьеру фотомодели и стала знаменитой благодаря своей яркой внешности и видеоурокам фитнеса у себя в Instagram. Это помогло ей стать одной из самых богатых фитнес-моделей мира. Чери появлялась на обложках таких знаменитых журналов, как Playboy, Muscle&Fitness, Sports Illustrated и Maxim.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая фитнес-модель поделилась с поклонниками интимным фото из ванны.