Знаменитая девушка-боец выложила свое обнаженное фото и собрала 100 000 лайков

Знаменитая девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ошеломила своих подписчиков в Instagram, попозировав обнаженной и продемонстрировав всем подтянутое тело.

В кадре 32-летняя бразильянка сидит в профиль, закрыв все интимные части тела руками и ногами. За двое суток снимок собрал более 100 000 лайков.

"Знать себя настолько хорошо, чтобы отражение в зеркале других было совершенно неважным. Это свобода", – подписала снимок спортсменка.

В тоже время Гаделья призналась, что она находится в начале своего восстановления после операции на колене.

"Сейчас я прохожу процесс реабилитации. Но это не значит, что я могу использовать это как предлог, чтобы валяться весь день дома. Не может двигаться моя нога, но не остальное тело и разум. Я учусь, чтобы сохранять в ясности свой ум, и делаю все разрешенные упражнения, чтобы поддерживать свое тело в активном состоянии", – заявила Клаудиа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская девушка-боец смешанных единоборств (MMA) Перл Гонсалес снялась обнаженной, завернувшись во фруктовые роллы.