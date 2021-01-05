Девушка-боец с силиконовой грудью снялась в "безумной" обнаженной фотосессии

Американская девушка-боец смешанных единоборств (MMA) Перл Гонсалес снялась обнаженной, завернувшись во фруктовые роллы.

34-летняя американка после поражения на турнире по грэпплингу решила таким образом порадовать себя и своих подписчиков в Instagram.

"После того как я проиграла, мой друг посоветовал мне сделать что-то безумное, например обернуть свое обнаженное тело сладостями, чтобы забыть об этом. Я сказала ему, что это самая глупая идея, которую я когда-либо слышала", – подписала снимки Гонсалес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гонсалес стала жертвой хакеров, которые выложили в свободный доступ ее домашний архив. Злоумышленники разместили на одном из файлообменников фотографии тренировки, которую Гонсалес проводит без нижнего белья.

Ранее Перл была отстранена от выступления комиссией Нью-Йорка так как у нее ненатуральная грудь, а в этом штате бойцам запрещено вставлять грудные импланты.