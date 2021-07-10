Женатый экс-футболист сборной Англии выпросил у звезды реалити-шоу фото топлес. Девушка извинилась

Звезда британской версии реалити-шоу Big Brother Ребекка Джейн призналась, что совершила ошибку, отправив легенде сборной Англии Майклу Оуэну множество своих снимков в стиле топлес. В июне женатого экс-футболиста обвинили в том, что он флиртовал с участницей передачи и просил ее прислать откровенные фото без бюстгальтера, чтобы оценить ее грудь.

Как сообщает издание The Sun, бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" хвастался, что рассматривал один из снимков 65 раз. Теперь Джейн раскаялась и заявила, что ей не следовало отправлять фотографии такого характера мужчине, у которого есть жена.

"Когда дело приняло серьезный оборот, я отступила. Я допустила множество ошибок в этой ситуации, отправив свои фотографии женатому мужчине. Мне не стоило этого делать. Я не должна была переходить черту", – заявила Ребекка.

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Отмечается, что Оуэн, который знаком со своей возлюбленной еще со школьных времен, сыграл с ней свадьбу еще в 2005 году. Майкл написал Ребекке сообщение в сети, после чего разговор перешел в сексуальную плоскость. Он попросил, чтобы Джейн отправила ему обнаженные снимки, не заставляя его использовать свое воображение.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время Евро-2020 болельщица сборной Шотландии обнажила грудь ради эффектного фото.