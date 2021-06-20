На Евро-2020 болельщица обнажила грудь ради эффектного фото

Шотландская болельщица стала настоящей звездой сети после того, как решилась на провокационное фото на Евро-2020. Болельщица сфотографировалась вместе с своими друзьями, сняв при этом бюстгальтер.

Снимок был опубликован в Instagram ultrasmentality и собрал множество восторженных отзывов любителей футбола со всего мира.

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Напомним, что 18 июня в матче 2-го тура чемпионата Европы по футболу-2020 сборная Шотландии неожиданно сыграла вничью с Англией.

Британское дерби, которое принимал лондонский "Уэмбли", завершилось со счетом 0:0.

Свой поединок 3-го тура шотландская сборная сыграет с хорватами. Встреча состоится 22 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 21 июня сборная Украины сразится с Австрией за выход в плей-офф. Уже были опубликованы телеканалы, которые покажут этот матч.

Также были опубликованы букмекерские котировки.

Некоторые СМИ посчитали, что Австрия и Украина хотят лишить плей-офф сборную России.

Отметим, что матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".