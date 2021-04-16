Жена звезды "Манчестер Юнайтед" рассказала о сложностях своей жизни. Фото модели

Жена звездного нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля Мэлани заявила, что ее жизнь не является такой простой и роскошной, какой все ее представляют.

Модель рассказала, что редко видит мужа из-за напряженного графика матчей, и о жертве, на которую она пошла ради футболиста.

"Я никогда в жизни не могла представить, что стану женой футболиста. Я могу понять людей, у которых есть стереотипы на этот счет, поскольку у меня они тоже были. Ты смотришь и думаешь: "Вау, красивые машины, дорогие сумки". Но на самом деле это не так. Да, возможно, один месяц в году так и проходит, когда в июне мы едем в отпуск, но в остальное время все иначе. Перед матчем футболисты проводят ночь в отеле, поэтому когда у Антони две игры в неделю или он едет на выездной поединок, то я его не вижу. Кроме того, вы жертвуете всем. Я, к примеру, живу за границей вдали от родителей. Конечно, это мой выбор, но и моя жертва", – цитирует слова Мэлани издание GetFrenchFootballNews..

Ее расстраивает, что всех жен футболистов считают одинаковыми, не зная, что происходит в их жизни на самом деле.

"Меня огорчает, что люди считают нас всех одинаковыми. Мне не нравится, когда говорят: "Она наверняка сидит дома с сумкой из последней коллекции" и так далее. Я понимаю, что есть и такие девушки, без проблем, но люди не могут знать этого! Это обычный стереотип. Если жены футболистов не рассказывают, чем они занимаются, это еще не значит, что они сидят и ничего не делают. О нас говорят, что мы вышли замуж по расчету, что мы используем кредитные карточки мужей, но люди не знают, как, почему и откуда приходят эти деньги, и меня это очень огорчает", – подытожила она.

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