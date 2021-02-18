Жена звезды "Манчестер Сити" занялась продажей контента для взрослых

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
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Рияд Марез и Рита Джоал

Жена звездного футболиста "Манчестер Сити" Рияда Мареза Рита Джоал занялась продажей контента для взрослых после того, как была оштрафована за нарушение правил локдауна.

Как сообщает издание The Sun, она устроила вечеринку в своей лондонской квартире, но в какой-то момент туда пришли полицейские. После инцидента модель записала видео для своих 500 тысяч фанатов в Instagram, заявив, что ее "оштрафовали за то, что она слишком горячая".

Когда эта история появилась в СМИ, Джоал воспользовалась ситуацией и начала активно рекламировать свой аккаунт на сайте OnlyFans, где люди продают свои интимные фото и видео. Рита пообещала, что будет записывать эксклюзивный контент для своих поклонников за подписку, месячная стоимость которой составляет около 11 долларов.

Она опубликовала снимок в белье на своей странице в Instagram и призвала пользователей познакомиться с ней поближе.

Рита Джоал призвала фанатов купить подписку на ее аккаунт на OnlyFans

Джоал и Марез сыграли свадьбу в 2015 году. В начале 2020-го Рияд закрутил роман с английской моделью Тэйлор Уорд, решив расстаться с женой, которую не раз подозревали в изменах. Они еще не оформили все бумаги о разводе.

Рита Джоал в полупрозрачном бюстгальтере
Рита Джоал на постели
Рита Джоал показала глубокое декольте
Рита Джоал сделала селфи
Рита Джоал на песке

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