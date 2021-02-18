Жена звезды "Манчестер Сити" занялась продажей контента для взрослых

Жена звездного футболиста "Манчестер Сити" Рияда Мареза Рита Джоал занялась продажей контента для взрослых после того, как была оштрафована за нарушение правил локдауна.

Как сообщает издание The Sun, она устроила вечеринку в своей лондонской квартире, но в какой-то момент туда пришли полицейские. После инцидента модель записала видео для своих 500 тысяч фанатов в Instagram, заявив, что ее "оштрафовали за то, что она слишком горячая".

Когда эта история появилась в СМИ, Джоал воспользовалась ситуацией и начала активно рекламировать свой аккаунт на сайте OnlyFans, где люди продают свои интимные фото и видео. Рита пообещала, что будет записывать эксклюзивный контент для своих поклонников за подписку, месячная стоимость которой составляет около 11 долларов.

Она опубликовала снимок в белье на своей странице в Instagram и призвала пользователей познакомиться с ней поближе.

Джоал и Марез сыграли свадьбу в 2015 году. В начале 2020-го Рияд закрутил роман с английской моделью Тэйлор Уорд, решив расстаться с женой, которую не раз подозревали в изменах. Они еще не оформили все бумаги о разводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, клуб украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэм" ввел в совет директоров экс-актрису фильмов для взрослых.