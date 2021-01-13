Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров экс-актрису фильмов для взрослых

"Вест Хэм" ввел в совет директоров бывшую актрису и режиссера фильмов для взрослых Эмму Бентон-Хьюз, которая является женой владельца клуба Дэвида Салливана.

Как сообщает издание DailyStar, она известна зрителям под псевдонимом Ив Ворли. 55-летняя возлюбленная главного акционера лондонцев приняла участие в съемках множества кинолент для взрослых в конце 1990-х и начале 2000-х, включая "Lesbian Student Nurses" и "Horny Housewives on the Job", а также позировала топлес для популярных журналов.

Отмечается, что Салливан заработал свое состояние именно в этой индустрии. В конце 1970-х годов он контролировал половину британского рынка эротических журналов и владел 150 секс-шопами по всей территории страны.

Вместе с Бентон-Хьюз в совет директоров "Вест Хэма" вошел и сын владельца команды Дэйв.

Напомним, что цвета лондонского клуба защищает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. После 17 туров английской Премьер-лиги "молотобойцы" занимают 10-е место в таблице с 26 очками.

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