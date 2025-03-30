Жена знаменитого украинского боксера снялась в бикини и поразила Instagram своей фигурой. Фото

Супруга украинского боксера полулегкого веса Арнольда Хегая (22-2-1, 14 КО) произвела настоящий фурор своими снимками с морского отдыха на Канарских островах. Анна сфотографировалась на знаменитом пляже Playa Amarilla, спровоцировав бурную реакцию у подписчиков.



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Фотограф снял девушку в роскошном купальнике, который подчеркивало ее спортивное тело.

В комментариях юзеры завалили Анну восторженными комментариями, отмечая ее невероятную красоту.

Отметим, что это не первый раз Аня собирает такое количество восторженных комментариев. Ранее пара решила закрыть летний сезон в теплой Турции. Арнольд вместе со своей супругой провел несколько недель в солнечном Кемере, после чего Анна похвасталась небольшим фотоотчетом, восхитив подписчиков своей внешностью.



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