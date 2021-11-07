Жена знаменитого украинского боксера снялась в бикини на курорте в Турции

Знаменитый украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай (16-1-1, 10 KO) решил закрыть летний сезон в теплой Турции. Вместе со своей супругой Анной спортсмен провел несколько недель в солнечном Кемере.

У себя в Instagram девушка похвасталась небольшим фотоотчетом, восхитив подписчиков своей внешностью. В кадре Анна позирует на балконе отеля на фоне роскошных гор.

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Еще несколько снимков сделаны на пляже вместе с мужем.

Отметим, что пара вместе уже больше 12 лет. Вместе воспитывают маленького сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна снялась в купальнике, поразив сеть своей внешностью.