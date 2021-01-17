Жена знаменитого футболиста снялась полностью обнаженной, обойдя цензуру в Instagram

Сара Кохан – жена знаменитого мексиканского нападающего клуба Американской лиги сокера "Лос-Анджелес Гэлакси" Хавьера Эрнандеса по прозвищу Чичарито – поразила подписчиков очередной обнаженной фотосессией.

Выпускница юридического факультета и блогер-путешественница, которая не раз называла обнажение одним из своих любимых занятий, на этой неделе показала фото, где прикрылась лишь тонким слоем крема.

"Когда кто-то просит сделать самое характерное для тебя фото", – пошутила 26-летняя австралийка.

Девушка разместила снимок в Instagram, обойдя цензуру социальной сети, намазав свои соски белым веществом, а интимные места – созданным компьютером белым пятном.

Отметим, что во время беременности супруга футболиста сборной Мексики не раз публиковала свои обнаженные снимки.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга форварда сборной Украины Артема Кравца, выступающего в турецком чемпионате за "Коньяспор", поразила своих поклонников в Instagram соблазнительным снимком с отдыха на Занзибаре.