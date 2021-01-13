Жена футболиста сборной Украины в бикини впечатлила сеть "нереальной красотой"

Супруга форварда сборной Украины Артема Кравца, выступающего в турецком чемпионате за "Коньяспор", поразила своих поклонников в Instagram соблазнительным снимком с отдыха на Занзибаре.

В кадре Аня позирует в бикини, демонстрируя рельефное тело. В комментариях юзеры восхитились фигурой девушки, назвав украинку "нереальной красоткой".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность нашей соотечественницы.

Отметим, что не так давно Анна на Мальдивах продемонстрировала поклонникам свою внушительную коллекцию бикини.

Как рассказал в одном из интервью сам Артем, он так и не успел развестись с Анной.

Напомним, что 5 января Кравец принес победу своей команде в домашнем матче 16-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая" (4:3).