Жена футболиста сборной Украины в бикини впечатлила сеть "нереальной красотой"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,5 т.
Анна Кравец

Супруга форварда сборной Украины Артема Кравца, выступающего в турецком чемпионате за "Коньяспор", поразила своих поклонников в Instagram соблазнительным снимком с отдыха на Занзибаре.

В кадре Аня позирует в бикини, демонстрируя рельефное тело. В комментариях юзеры восхитились фигурой девушки, назвав украинку "нереальной красоткой".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность нашей соотечественницы.

Анна Кравец в ванной
Анна Кравец в купальнике
Анна Кравец в черном
Анна Кравец на пляже
Анна Кравец
Анна Кравец на отдыхе
Анна Кравец в черном
Комментарии под фото
Комментарии под фото

Отметим, что не так давно Анна на Мальдивах продемонстрировала поклонникам свою внушительную коллекцию бикини.

Как рассказал в одном из интервью сам Артем, он так и не успел развестись с Анной.

Напомним, что 5 января Кравец принес победу своей команде в домашнем матче 16-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая" (4:3).