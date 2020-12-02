Жена знаменитого футболиста снялась обнаженной на лошади

Жена звездного нападающего ПСЖ Мауро Икарди Ванда удивила фанатов крайне откровенным снимком.

У себя в Instagram, на который подписались более 7 млн человек, она опубликовала полностью обнаженное фото на лошади. Этот кадр, выполненный в черно-белом цвете, собрал уже более 350 тысяч лайков за сутки.

Аргентинка является знаменитой медийной личностью как у себя на родине, так и в Европе. Она также представляет интересы своего супруга, выступая его агентом с 2015 года.

Ранее Ванда была замужем за другим футболистом Макси Лопесом и даже родила в браке с ним троих детей. В 2013 году они расстались, после чего модель закрутила роман с Икарди, который закончился свадьбой в 2014-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ванда порадовала фанатов снимком топлес у себя в ванной.