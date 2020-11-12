Жена знаменитого футболиста порадовала поклонников снимком обнаженной груди

Жена знаменитого футболиста ПСЖ Мауро Икарди Ванда показала многочисленным подписчикам соблазнительный снимок.

На ее странице в Instagram появилось фото из ванной. Она сфотографировалась в зеркале, прикрыв обнаженную грудь рукой.

Ванда является известной медийной личностью и моделью. Во второй половине нулевых годов она снималась в различных шоу в родной Аргентине, после чего переехала в Италию. В 2008 году она вышла замуж за своего соотечественника Макси Лопеса, но уже в 2013-м они развелись, когда девушка закрутила роман с его одноклубником Мауро Икарди.

Ванда и Мауро сыграли свадьбу в 2014-м, после чего она стала его футбольным агентом. Вместе они воспитывают пятерых детей, трое из которых остались у девушки после первого брака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оказаось, что Ванда в молодости подрабатывала актрисой в фильмах для взрослых.