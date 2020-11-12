Жена знаменитого футболиста порадовала поклонников снимком обнаженной груди

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,7 т.
Ванда Икарди

Жена знаменитого футболиста ПСЖ Мауро Икарди Ванда показала многочисленным подписчикам соблазнительный снимок.

На ее странице в Instagram появилось фото из ванной. Она сфотографировалась в зеркале, прикрыв обнаженную грудь рукой.

Ванда Икарди похвасталась снимком обнаженной груди

Ванда является известной медийной личностью и моделью. Во второй половине нулевых годов она снималась в различных шоу в родной Аргентине, после чего переехала в Италию. В 2008 году она вышла замуж за своего соотечественника Макси Лопеса, но уже в 2013-м они развелись, когда девушка закрутила роман с его одноклубником Мауро Икарди.

Ванда и Мауро сыграли свадьбу в 2014-м, после чего она стала его футбольным агентом. Вместе они воспитывают пятерых детей, трое из которых остались у девушки после первого брака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оказаось, что Ванда в молодости подрабатывала актрисой в фильмах для взрослых.