Жена Зинченко высказалась про "обнаженные гениталии" от поклонников

Украинская журналистка и супруга футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан призналась, что ей непристойные предложения от поклонников не поступали

Девушка заявила, что ей никогда в жизни никто не присылал обнаженных гениталий в Instagram.

"У меня это вызвало бы шок, удивление и отвращение. Я не практикую такие вещи, как откровенные съемки и не приветствую их у других. Особенно, если это касается публичных людей. Ты же видел, что произошло с Дзюбой", – сказала Влада в эфире Youtube-канала "Вацко Live".

По словам украинки, публичный человек должен понимать, что он живет в такое время, что все мобильные телефоны, все iCloud и вся почта взламывается.

"Если кто-то захочет тебе создать неприятности, то это дело нескольких часов. У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии. Только в купальнике. Я прекрасно понимаю, даже если б я захотела сняться голой, я полной мерой осознаю риски и последствия", – подытожила Влада.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко и Щеглова (журналистский псевдоним – Седан. – Ред.) начали встречаться весной позапрошлого года. В октябре футболист сделал любимой предложение. 12 марта 2020 года пара расписалась в Лондоне.