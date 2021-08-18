Жена Яремчука снялась в откровенной фотосессии, вызвав удивление у мужа

Супруга знаменитого украинского футболиста португальской "Бенфики" Романа Яремчука поразила своего мужа и остальных подписчиков Instagram, снявшись в провокационной фотосесии. 27-летняя Кристина решилась выложить снимки у себя в аккаунте, собрав множество восторженных отзывов.

В кадре красотка была одета лишь в черный комбидресс, который акцентировал внимание на великолепных формах девушки. Черные перчатки и туфли на шпильке дополняли образ.

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Первым в комментарий пришел сам Роман, написав "Ого" и поставив несколько смайлов в виде огня и сердечек.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки нашей соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кристина Яремчук (в девичестве Гомоляко) ранее попозировала в расстегнутом пиджаке, под которым просматривалось отсутствие белья.