Жена Яремчука снялась в откровенной фотосессии, вызвав удивление у мужа

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Роман Яремчук

Супруга знаменитого украинского футболиста португальской "Бенфики" Романа Яремчука поразила своего мужа и остальных подписчиков Instagram, снявшись в провокационной фотосесии. 27-летняя Кристина решилась выложить снимки у себя в аккаунте, собрав множество восторженных отзывов.

В кадре красотка была одета лишь в черный комбидресс, который акцентировал внимание на великолепных формах девушки. Черные перчатки и туфли на шпильке дополняли образ.

Кристина Яремчук в черном комбидрессе
Кристина Яремчук
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Первым в комментарий пришел сам Роман, написав "Ого" и поставив несколько смайлов в виде огня и сердечек.

Роман Яремчук удивился фотосессии своей жены

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки нашей соотечественницы.

Кристина Яремчук
Кристина Яремчук на отдыхе
Кристина Яремчук в купальнике
Кристина Яремчук в платье
Кристина Яремчук в желтом
Кристина Яремчук

Как сообщал OBOZREVATEL, Кристина Яремчук (в девичестве Гомоляко) ранее попозировала в расстегнутом пиджаке, под которым просматривалось отсутствие белья.

Роман Яремчук