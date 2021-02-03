Жена футболиста сборной Украины снялась без бюстгальтера

Жена нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука, порадовала своих поклонников в Instagram роскошной фотосессией.

23-летняя Кристина Гомоляко попозировала в расстегнутом белом пиджаке, подчеркивающем отсутствие белья под ним. В комментариях подписчики девушки завалили ее восторженными комментариями.

Отметим, что Роман с Кристиной познакомились еще в детстве. Ему было 14, а ей 12. На момент переезда в Бельгию в 2017 году девушка училась в Национальном транспортном университете, но ей пришлось бросить универ. В 2018 пара поженилась. В июле 2019 в семье Яремчуков родился сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина выложила снимок, на котором она позирует, соблазнительно поджав под себя ногу, словно случайно демонстрируя оголившуюся часть бедра.

До этого супруга футболиста снялась в платье с глубоким декольте.