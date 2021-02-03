Жена футболиста сборной Украины снялась без бюстгальтера

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
572
Кристина Яремчук

Жена нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука, порадовала своих поклонников в Instagram роскошной фотосессией.

23-летняя Кристина Гомоляко попозировала в расстегнутом белом пиджаке, подчеркивающем отсутствие белья под ним. В комментариях подписчики девушки завалили ее восторженными комментариями.

Отметим, что Роман с Кристиной познакомились еще в детстве. Ему было 14, а ей 12. На момент переезда в Бельгию в 2017 году девушка училась в Национальном транспортном университете, но ей пришлось бросить универ. В 2018 пара поженилась. В июле 2019 в семье Яремчуков родился сын.

Кристина Яремчук
Кристина Яремчук в пиджаке без бюстгальтера
Кристина Яремчук в черном платье
Кристина Яремчук
Кристина Яремчук в купальнике
Кристина Яремчук в сексуальном наряде
Кристина Яремчук с семьей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина выложила снимок, на котором она позирует, соблазнительно поджав под себя ногу, словно случайно демонстрируя оголившуюся часть бедра.

До этого супруга футболиста снялась в платье с глубоким декольте.

Роман Яремчук