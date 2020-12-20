Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила Instagram красотой

Жена украинского вратаря "Александрии" Юрия Панькива сбежала от холодной европейской зимы в жаркие Мальдивы.

У себя в Instagram Надежда опубликовала снимок с отдыха, поразив подписчиков своей фантастической красотой. Поклонники украинки не смогли пройти мимо ее фото в бикини, завалив девушку восторженными комментариями.

"Шикарная фигура! Значит отдых удался", "Ну как можно такую красоту не фотографировать", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская фитнес-тренер очаровала своих подписчиков в Instagram соблазнительными снимками в белье.