Вице-чемпионка Киева выложила откровенные фото и восхитила сеть красотой

Известная украинская фитнес-тренер София Табунщикова очаровала своих подписчиков в Instagram соблазнительными снимками в белье.

В кадре нежная и чувственная фитоняшка демонстрирует упругое и подтянутое тело, на своем примере показывая, для чего девушкам стоит ходить в тренажерный зал.

Фотографии вызвали бурный восторг у поклонников украинки.

София является действующей спортсменкой, выступающей в категории Wellness. Три года назад она стала вице-чемпионкой Кубка Киева и заняла четвертое место на Кубке Украины в своей категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская фитнес-модель Анжелика Лагода порадовала поклонников полностью обнаженным снимком.