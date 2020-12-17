Вице-чемпионка Киева выложила откровенные фото и восхитила сеть красотой
Известная украинская фитнес-тренер София Табунщикова очаровала своих подписчиков в Instagram соблазнительными снимками в белье.
В кадре нежная и чувственная фитоняшка демонстрирует упругое и подтянутое тело, на своем примере показывая, для чего девушкам стоит ходить в тренажерный зал.
Фотографии вызвали бурный восторг у поклонников украинки.
София является действующей спортсменкой, выступающей в категории Wellness. Три года назад она стала вице-чемпионкой Кубка Киева и заняла четвертое место на Кубке Украины в своей категории.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская фитнес-модель Анжелика Лагода порадовала поклонников полностью обнаженным снимком.