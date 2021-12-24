Жена украинского голкипера решила не скрывать свою фигуру, выложив фото с пляжа ОАЭ

Максим Иншаков
Раздевалка
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Надежда Панькив

Супруга голкипера львовского "Руха" Юрия Панькива вместе с мужем отдыхает в Абу-Даби. Недавно Надежда выложила у себя в Instagram снимки с пляжа, очаровав поклонников.

В кадре загорелая и веселя украинка позирует на фоне изумительного океана. В комментариях юзеры не смогли пройти мимо фигуры девушки, завалив ее восторженными комментариями.

Пользователи отмечают красоту Нади а также то, как она молодо и спортивно выглядит.

Надежда Панькив в ОАЭ
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Надежда Панькив на фоне океана
Надежда Панькив на отдыхе
Надежда Панькив в красном
Надежда Панькив на пальме
Надежда Панькив любит загорать
Надежда Панькив
Надежда Панькив в зеленом бикини
Надежда Панькив
Надежда Панькив
Надежда Панькив похвасталась длинными ногами

Отметим, что Юрий и Надежда воспитывают двух детей – сына и дочку.

Юрий и Надежда Панькив с дочкой
Надежда Панькив

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя разместила снимки с отдыха на Мальдивах, поразив подписчиков. Поклонники украинки устроили пожар в комментариях, восторгаясь ее красотой.

ОАЭАбу-Даби