Жена футболиста сборной Украины снялась без бюстальтера, поразив внешним видом

Жена хавбека венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины по футболу Александра Зубкова произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, выложив откровенное фото без белья. Анна сфотографировалась в наряде, который абсолютно не скрывает никаких интимных деталей ее большого бюста.

Пикантности фотографии добавляет тот факт, что Анна недавно стала матерью и кормит своего ребенка грудью.

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На этом девушка сделала акцент в подписи к фото: "Мне все равно, я уже мамка", – написала девушка.

В комментариях юзеры устроили настоящий пожар, восхищаясь красотой Зубковой.

Отметим, что несколько месяцев назад Анна дала скандальное интервью, в котором рассказала о своих доходах. Тогда супруга игрока сборной Украины заявила, что нормальным доходом для ее мужчины было б 10000 евро в месяц.