Жена тренера "Динамо" показала себя в соблазнительном бикини

Супруга Олега Гусева, занимающего сейчас пост одного из тренеров "Динамо", похвасталась яркими снимками со своего зимнего отдыха.

От холодной и снежной погоды в Украине, Мария Гусева сбежала в солнечный и жаркий Дубай. У себя в Instagram 26-летняя красотка выложила фотографии в купальнике, подчеркивающем ее эффектные формы.

В кадре Мария нежится на белоснежных пляжах Персидского залива на фоне небоскребов крупнейшего города Объединённых Арабских Эмиратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гусева разместила соблазнительное фото в бикини и вызвала "вау" в сети