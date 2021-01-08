Жена Гусева разместила соблазнительное фото в бикини и вызвала "вау" в сети

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,7 т.
Мария Гусева

Супруга легендарного футболиста "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева Мария поделилась с подписчиками фотографией со своего отдыха в Дубае.

В своем аккаунте в Instagram девушка разместила снимок, на котором запечатлена позирующей в соблазнительном бикини.

"Ну #штош, пришло время помедитировать на свою "допраздничную" фигуру и завтра ехать на праздничный массаж и тренировку", – написала красотка.

Мария Гусева

Поклонники девушки не смогли сдержать эмоций, описывая ее красоту.

"Очень горячо", "Какая ты красотка, фигура "вау", – написали юзеры.

Комментарии под фото
Мария Гусева
Мария Гусева на шезлонге
Мария Гусева в гамаке
Мария Гусева на пляже
Мария Гусева загорает
Мария и Олег Гусевы

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мария похвасталась забавным снимком с отдыха в Дубае. В кадре девушка целует воздушный шарик, выполненный в виде мужского достоинства.

До этого Гусева поделилась с поклонниками фотографиями с отпуска на Мальдивах.