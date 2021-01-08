Жена Гусева разместила соблазнительное фото в бикини и вызвала "вау" в сети
Супруга легендарного футболиста "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева Мария поделилась с подписчиками фотографией со своего отдыха в Дубае.
В своем аккаунте в Instagram девушка разместила снимок, на котором запечатлена позирующей в соблазнительном бикини.
"Ну #штош, пришло время помедитировать на свою "допраздничную" фигуру и завтра ехать на праздничный массаж и тренировку", – написала красотка.
Поклонники девушки не смогли сдержать эмоций, описывая ее красоту.
"Очень горячо", "Какая ты красотка, фигура "вау", – написали юзеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мария похвасталась забавным снимком с отдыха в Дубае. В кадре девушка целует воздушный шарик, выполненный в виде мужского достоинства.
До этого Гусева поделилась с поклонниками фотографиями с отпуска на Мальдивах.