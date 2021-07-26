Жена тренера "Динамо" поразила откровенным бикини

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Жена тренера 'Динамо' поразила откровенным бикини

Супруга Олега Гусева, занимающего сейчас пост одного из тренеров "Динамо", летний отдых проводит в Греции. Недавно Мария Гусева выложила снимок в откровенном купальнике, устроив настоящий пожар в комментариях.

В кадре молодая девушка лежит на террасе одного из отелей, одетая в черное бикини.

Мария Гусева

Друзья и поклонники девушки не смогли пройти мимо такой фотографии, завалив героиню восторженными отзывами.

Комментарии под фото
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Комментарии под фото

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и на другие снимки красавицы.

Мария и Олег Гусевы
Мария Гусева в белом
Мария Гусева в купальнике
Мария Гусева на пляже
Мария Гусева загорает
Мария Гусева в платье
Мария Гусева на диване
Мария Гусева в черном
Мария Гусев в брючном костюме

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маша похвасталась яркими снимками со своего зимнего отдыха.

От холодной и снежной погоды в Украине, Мария Гусева сбежала в солнечный и жаркий Дубай. У себя в Instagram 26-летняя красотка выложила фотографии в купальнике, подчеркивающем ее эффектные формы.

Олег Гусев