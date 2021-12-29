Супруга Пятова решилась на эротическую фотосессию на пляже Мальдив. Фотофакт

Максим Иншаков
Раздевалка
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Юлия Пятова снялась в эротическом фото

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов вместе с женой Юлией проводит свой отпуск на Мальдивах. Возлюбленная футболиста решила порадовать свою аудиторию в Instagram завораживающей эротической фотографией.

Юлия Пятова

В кадре 40-летняя Пятова лежит на белоснежном песке обнаженная, прикрывшись лишь шляпкой. Под фото пользователи устроили настоящий пожар, восхищаясь внешностью украинки.

Юлия Пятова снялась в эротической фотосессии
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В комментарии пришла жена Евгения Коноплянки, поинтересовавшись, кто автор этого шедевра. Пятова ответила, что это супруга Сергея Кривцова.

Юлия Пятова

Напомним, что Андрей и Юлия познакомились больше 17 лет назад.

Юлия Пятова с семьей

По словам жены футболиста, это не была любовь с первого взгляда и сначала они просто дружили.

Юлия Пятова с детьми

За это время у пары родились три дочери - Дарья, Милана и Майя. А в феврале 2019 года у Пятовых родился сын, которого назвали Лев.

Юлия Пятова на фоне океана
Юлия Пятова отдыхает на Мальдивах
Юлия Пятова на пляже

Как сообщал о, ранее супруга голкипера львовского "Руха" Юрия Панькива вместе с мужем отдыхает в Абу-Даби. Недавно Надежда выложила у себя в Instagram снимки с пляжа, очаровав поклонников.

В кадре загорелая и веселая украинка позирует на фоне изумительного океана. В комментариях юзеры не смогли пройти мимо фигуры девушки, завалив ее восторженными комментариями.

МальдивыАндрей Пятов