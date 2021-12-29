Супруга Пятова решилась на эротическую фотосессию на пляже Мальдив. Фотофакт

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов вместе с женой Юлией проводит свой отпуск на Мальдивах. Возлюбленная футболиста решила порадовать свою аудиторию в Instagram завораживающей эротической фотографией.

В кадре 40-летняя Пятова лежит на белоснежном песке обнаженная, прикрывшись лишь шляпкой. Под фото пользователи устроили настоящий пожар, восхищаясь внешностью украинки.

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В комментарии пришла жена Евгения Коноплянки, поинтересовавшись, кто автор этого шедевра. Пятова ответила, что это супруга Сергея Кривцова.

Напомним, что Андрей и Юлия познакомились больше 17 лет назад.

По словам жены футболиста, это не была любовь с первого взгляда и сначала они просто дружили.

За это время у пары родились три дочери - Дарья, Милана и Майя. А в феврале 2019 года у Пятовых родился сын, которого назвали Лев.

Как сообщал о, ранее супруга голкипера львовского "Руха" Юрия Панькива вместе с мужем отдыхает в Абу-Даби. Недавно Надежда выложила у себя в Instagram снимки с пляжа, очаровав поклонников.

В кадре загорелая и веселая украинка позирует на фоне изумительного океана. В комментариях юзеры не смогли пройти мимо фигуры девушки, завалив ее восторженными комментариями.