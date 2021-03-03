Жена Павла Мамаева найдена без сознания после попытки самоубийства

Жена российского полузащитника "Ростова" Павла Мамаева обнаружена в своей квартире в Москве в бессознательном состоянии.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, 33-летняя Алана совершила попытку самоубийства, выпив 40 таблеток имована (снотворное).

Россиянка написала администратору одного из пабликов, что она приняла большую дозу лекарства, после чего перестала выходить на связь.

Водитель ее мужа, увидев эти посты в соцсетях, решил проверить девушку. Когда она не открыла дверь, он вызвал спасателей и скорую. Алану госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Днем ранее Мамаева уличила мужа в измене и показала фото любовницы.

До этого Алана Мамаева показала, как выглядела в юности. Девушка выложила в Instagram фотографию себя в 17-18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Мамаев в сентябре вышел на свободу после того, как отбыл срок за разбойные нападения. Вместе с Александром Кокориным Павел был признан виновными по делу о двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года.