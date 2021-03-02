Жена Мамаева уличила мужа в измене и показала фото любовницы

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
4,3 т.
Алана Мамаева и Ирен Гарсия Корено

Алана Мамаева, жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева, заявила, что ее муж завел любовницу во время сборов клуба в Испании.

Алана и Павел
Алана Мамаева
Алана Мамаева в маске
Алана Мамаева на пляже
Алана Мамаева во время фотосессии

У себя в Instagram россиянка опубликовала скрин переписки с местной моделью Ирен Гарсии Корено, а также фотографию ее документа.

"И что я буду делать?" — спрашивает неизвестный парень. В ответ Корено пишет "Ты единственный человек, кто знает русский. И ты написал женщине. У меня все".

Номер телефона Ирен Гарсии Корено
Скрин переписки Ирен Гарсии Корено с футболистом
Паспорт Ирен Гарсия Корено

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как выглядит испанская девушка.

Ирен Гарсия Корено на берегу бассейна
Ирен Гарсия Корено в купальнике
Ирен Гарсия Корено
Ирен Гарсия Корено на площади
Ирен Гарсия Корено на отдыхе

После этого Корено заявила, что ее юристы уже занимаются вопросом, связанным с угрозами со стороны Аланы.

"В связи с последними комментариями, фотографиями и частными угрозами, размещенными в социальных сетях и в личных сообщениях Аланы Мамаевой, я хотела бы сообщить вам, что этот вопрос изучается моими адвокатами с целью принятия соответствующих юридических мер", – написала Ирен в Instagram.

Ирен Гарсия Корено

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алана Мамаева показала, как выглядела в юности. Девушка выложила в Instagram фотографию себя в 17-18 лет.

Павел Мамаев