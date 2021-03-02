Жена Мамаева уличила мужа в измене и показала фото любовницы

Алана Мамаева, жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева, заявила, что ее муж завел любовницу во время сборов клуба в Испании.

У себя в Instagram россиянка опубликовала скрин переписки с местной моделью Ирен Гарсии Корено, а также фотографию ее документа.

"И что я буду делать?" — спрашивает неизвестный парень. В ответ Корено пишет "Ты единственный человек, кто знает русский. И ты написал женщине. У меня все".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как выглядит испанская девушка.

После этого Корено заявила, что ее юристы уже занимаются вопросом, связанным с угрозами со стороны Аланы.

"В связи с последними комментариями, фотографиями и частными угрозами, размещенными в социальных сетях и в личных сообщениях Аланы Мамаевой, я хотела бы сообщить вам, что этот вопрос изучается моими адвокатами с целью принятия соответствующих юридических мер", – написала Ирен в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алана Мамаева показала, как выглядела в юности. Девушка выложила в Instagram фотографию себя в 17-18 лет.