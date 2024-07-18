'Мечта иметь такую фигуру'. Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике

Жена лидера сборной Украины по футболу Георгия Судакова произвела настоящий фурор в Instagram. 21-летняя Лиза Передняя (девичья фамилия) свой отпуск проводит в Испании на знаменитом курорте Пальм-де-Мальорка.

Снявшись в небольшой пляжной фотосессии девушка выложила снимки у себя в аккаунте, собрав массу восторженных комментариев.

"У Жорика явно есть вкус", "Как я балдею от этих фотографий", "Такая уже рыбка" "Мечта иметь такую фигуру, после беременности", "Непревзойденная красота", "Невероятная", – не сдерживаются в комплиментах подписчики.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить внешность избранницы нашего футболиста.

Как сообщал OBOZ.UA, Лиза родила Судакову ребенка, когда футболисту было всего 19 лет.

За несколько месяцев до родов Судаков выложил снимки со своей беременной невестой.

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