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"Мечта иметь такую фигуру". Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
1,1 т.
'Мечта иметь такую фигуру'. Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике

Жена лидера сборной Украины по футболу Георгия Судакова произвела настоящий фурор в Instagram. 21-летняя Лиза Передняя (девичья фамилия) свой отпуск проводит в Испании на знаменитом курорте Пальм-де-Мальорка.

Снявшись в небольшой пляжной фотосессии девушка выложила снимки у себя в аккаунте, собрав массу восторженных комментариев.

"У Жорика явно есть вкус", "Как я балдею от этих фотографий", "Такая уже рыбка" "Мечта иметь такую фигуру, после беременности", "Непревзойденная красота", "Невероятная", – не сдерживаются в комплиментах подписчики.

"Мечта иметь такую фигуру". Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике
"Мечта иметь такую фигуру". Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике
"Мечта иметь такую фигуру". Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить внешность избранницы нашего футболиста.

"Мечта иметь такую фигуру". Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике
"Мечта иметь такую фигуру". Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике
"Мечта иметь такую фигуру". Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике
"Мечта иметь такую фигуру". Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике
"Мечта иметь такую фигуру". Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике
"Мечта иметь такую фигуру". Жена футболиста сборной Украины поразила своими фото в купальнике

Как сообщал OBOZ.UA, Лиза родила Судакову ребенка, когда футболисту было всего 19 лет.

За несколько месяцев до родов Судаков выложил снимки со своей беременной невестой.

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