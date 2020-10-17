Жена Криштиану Роналду предложила подписчикам заглянуть под одежду

Жена нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала у себя в Instagram соблазнительное видео.

Знаменитая модель решила показать поклонникам свое домашнее животное – кота, который спрятался под ее розовой кофтой и наслаждался теплом. В кадр попал не только любимец Родригес, а и ее пышная грудь.

Напомним, что Джорджина и Криштиану познакомились в 2016 году в магазине Gucci, где она работала продавцом-консультантом. Вместе они воспитывают четверых детей, трое из которых рождены от суррогатных матерей. А в 2017-м модель родила звездному футболисту дочь Алану Мартину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес вышла развешивать белье в одних трусах, похваставшись перед подписчиками своими идеальными ягодицами.