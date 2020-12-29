Жена Коноплянки показала себя в купальнике и вызвала ненависть у Беднякова

Супруга форварда сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки Виктория Шиманская похвасталась пляжной фотосессией из Мексики.

На фото красотка демонстрирует безупречные формы на одном из белоснежных пляжей Канкуна.

От просмотра такой красоты не выдержали нервы у известного шоумена Андрея Беднякова. Экс-ведущий пришел в комментарии к девушке и в шутливой форме заявил о своей ненависти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Вика отправилась отдыхать на Мальдивы, выложив в сеть свой фотоотчет. В своем Instagram супруга игрока сборной Украины поделилась кадрами с белоснежных пляжей Индийского океана.