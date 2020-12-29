Жена Коноплянки показала себя в купальнике и вызвала ненависть у Беднякова

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
5,4 т.
Виктория Шиманская

Супруга форварда сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки Виктория Шиманская похвасталась пляжной фотосессией из Мексики.

На фото красотка демонстрирует безупречные формы на одном из белоснежных пляжей Канкуна.

Виктория Коноплянка на пляже
Виктория Коноплянка загорает
Виктория Коноплянка
Виктория Коноплянка

От просмотра такой красоты не выдержали нервы у известного шоумена Андрея Беднякова. Экс-ведущий пришел в комментарии к девушке и в шутливой форме заявил о своей ненависти.

Комментарии по фото
Виктория Коноплянка в отеле

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Вика отправилась отдыхать на Мальдивы, выложив в сеть свой фотоотчет. В своем Instagram супруга игрока сборной Украины поделилась кадрами с белоснежных пляжей Индийского океана.

МексикаКанкунЕвгений КоноплянкаАндрей Бедняков